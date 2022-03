Luxemburg : In Contern helfen Flüchtlinge ihren Landsleuten

CONTERN – Aus der örtlichen Sporthalle haben Helfer ein Spendenzentrum für ukrainische Flüchtlinge gemacht. Auch die Flüchtlinge selbst packen mit an.

In der Sporthalle in Contern werden Spenden für Flüchtlinge aus der Ukraine gesammelt und wieder verteilt.

Kleidung in allen erdenklichen Größen, Dutzende von Kinderwagen, Möbel, viele Schuhe und ein Bereich, der Pflegeprodukten gewidmet ist: Ein paar Meter vom Rathaus entfernt hat die ehemalige Sporthalle in Contern den Charakter eines Kaufhauses angenommen. Doch hier ist alles kostenlos, oft aus zweiter Hand und nur für Flüchtlinge bestimmt.

Aus dem ganzen Land kommen sie hierher, um sich ein paar Kleidungsstücke auszusuchen oder um Babynahrung zu bekommen. Contern ist zwar nicht die einzige Gemeinde, die zu Spenden aufgerufen hat, aber im Gegensatz zu anderen hat sie sich dafür entschieden, die Spenden nicht in Richtung der ukrainischen Grenze zu schicken. Die Bürgermeisterin der Gemeinde, Marion Zovilé-Braquet, wollte, dass sich die Flüchtlinge nach ihrer Ankunft mit dem Nötigsten versorgen können. «Zeitweise sind hier fast 100 Menschen und 50 Kinder spielen mit den Spielsachen. Das tut gut», sagt sie. Zunächst wollte die Gemeinde die Sachen in drei anfangs freigewordenen Büros anbieten. Allerdings seien diese schnell voll gewesen. Die Sporthalle musste also in Beschlag genommen.