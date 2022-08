Luxemburg: In den Krankenhäusern sind die Blutvorräte extrem knapp

Am Mittwoch hat Anne Schumacher, Biologin und medizinische Leiterin des Blutspendezentrums in der Hauptstadt, auf die geringe Menge an Blutreserven in den Krankenhäusern aufmerksam gemacht. Laut einer Mitteilung des Roten Kreuzes reicht der Vorrat «nur für sechs Tage». Außerdem sei die Nachfrage nach Blutreserven auch im Sommer sehr hoch, da ständig Kranke und Verletzte behandelt werden müssen.