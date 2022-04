Top-Club im Ukraine-Krieg - «In der Heimat fallen täglich Bomben, wie soll ich an Fußball denken?»

Er sagt: «Natürlich dachte ich daran, ein Gewehr zu nehmen und in den Krieg zu ziehen. Aber ich habe keinerlei militärische Erfahrung, hatte noch nie ein Gewehr in der Hand.»

«Ich hatte noch nie ein Gewehr in der Hand»

Stepanenko hat sich aber durchaus überlegt, selbst zu kämpfen. Uns sagt er: «Natürlich dachte ich daran, ein Gewehr zu nehmen und in den Krieg zu ziehen. Aber ich habe keinerlei militärische Erfahrung, hatte noch nie ein Gewehr in der Hand.» Auch die Frau des ukrainischen Nationalspielers wollte nicht, dass ihr Mann in den Krieg zog.

Und so hilft er auf andere Art und Weise. Zusammen mit seinen Teamkollegen organisiert er Hilfsgüter und medizinisches Material. «Ich denke jeden Tag an die Menschen in meiner Heimat und bete für sie.» Er mache alles, was möglich sei Stepanenko: «So kann ich helfen. Ich bin eben Fußballer – kein Soldat.»