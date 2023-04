Kampf gegen Vorurteile: In der Living Library kannst du dir Menschen statt Bücher ausleihen

… aber auch so. (Im Bild: Stadtbibliothek am Mailänder Platz, Stuttgart)

Eine Bibliothek kann so aussehen wie die New York Public Library, …

Warum lebt man polyamourös? Wie ist es, trockener Alkoholiker, wie, stark übergewichtig zu sein? Und warum flüchtet man aus Eritrea? Solche Fragen beantworten sich viele Menschen lieber gleich selbst, als mit denen darüber zu sprechen, die so leben. Das führt zu Klischees und Vorurteilen: Aufeinander zu bewegt man sich so nicht. Sogenannte Living Librarys (siehe Box) arbeiten dagegen an. Das hat es mit den «Bibliotheken der lebenden Bücher» auf sich.

Living Library? Was ist das?

Warum gibt es Living Librarys?

Darf man wirklich alles fragen?

Ja, jede Frage ist erlaubt, auch persönliche oder kritische, vorausgesetzt das Thema des Buches steht im Fokus. Das heißt aber nicht, dass die «Bücher» auch wirklich jede Frage beantworten: Wird es zu persönlich oder fühlen sie sich unwohl in einer Situation, können sie ein Veto einlegen. Sie müssen nicht alles erzählen, sondern nur das, was sie möchten.

​​Welche «Genres» gibt es in Living Librarys?

Wie funktioniert die «Ausleihe» in Living Librarys?

Ganz ähnlich wie die Ausleihe in einer klassischen Bibliothek : Im Vorfeld kann man sich über die Themen der zur Verfügung stehenden Bücher informieren – über Kurzbiografien, die auf den Seiten der Veranstalter abrufbar sind oder direkt bei der Ankunft am Veranstaltungsort bei den sogenannten Bibliothekarinnen und Bibliothekaren im Empfangsbereich.

Hat man sich für ein «Buch» entschieden, leiht man dieses aus. Vorausgesetzt, es ist noch frei. So wie in einer klassischen Bücherei. Doch anders als dort, nimmt man ein in einer Living Library ausgeliehenes Buch nicht mit nach Hause, sondern setzt sich mit ihm gemeinsam für 30 Minuten an einen Tisch.