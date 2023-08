Schmale Mitte: In der Männermode wird jetzt die Taille betont

Ab und zu schaue ich mal, was so läuft.

Kummberbund und XXS-Taille

Ein hoher Hosenbund, breite Schultern und eine eng anliegende Taille scheint 2024 das Stylingrezept für den Mann zu sein. Die Sanduhrsilhouette ist in der Männermode angekommen. Zumindest, wenn es nach Luxuslabels wie Prada geht. Für Frühling und Sommer 2024 zeigt das italienische Modehaus mehrere Looks, in denen die Taille der Mittelpunkt ist.

Das Hemd wird bei Prada für die meisten Looks in die Hose gesteckt.

Beim US-amerikanischen Label Rick Owens wird die Taille ebenfalls prominent mit einer hoch geschnittenen Hose inszeniert, und erinnert so an eine Hose mit Kummerbund.

Was bedeutet das für dich?

Heißt diese Entwicklung, dass du im nächsten Sommer fast ausschließlich taillierte Kleidungsstücke in deinem Lieblingsshop findest? Fans vom lockeren Schnitt müssen sich keine Sorgen machen. Auch in der nächsten Saison bist du mit einem oversized Shirt nicht fehl am Platz. Zumal auch Luxuslabel wie Vetements nach wie vor auf Kleidung in Übergroße (8 XL) setzen.