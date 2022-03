Claude Wiseler : «In der Opposition zu sein, hat auch Vorteile»

LUXEMBURG – Durch den Weggang von Jean-Claude Juncker zur EU-Kommission wird Claude Wiseler im September Fraktionsvorsitzender der CSV in der Chamber.

Claude Wiseler will gemeinsam mit seiner CSV-Fraktion «ein Programm für Luxemburg nach 2018» entwickeln.

Claude Wiseler: Wir haben uns schon lange dran gewöhnt. Ich bin zwar lieber in der Regierung, aber in der Opposition zu sein, hat auch Vorteile. Es ermöglicht alternative Wege zu erarbeiten und sich einen besseren Überblick über das Ganze zu verschaffen.

Wir wollen die Jahre 2014 und 2015 darauf verwenden, ein großes politisches Programm für Luxemburg nach 2018 zu entwickeln. So etwas zaubert man nicht einfach aus dem Hut. In sechs bis sieben Arbeitsgruppen bearbeiten die Abgeordneten gemeinsam mit Experten ein Thema. Wir hoffen, dass wir bis September die Ideen so weit entwickelt haben, dass wir uns intern darüber austauschen können.