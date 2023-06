Luxemburg: Schwerpunkt des Gesundheitsplans liegt auf Krankheitsvorsorge

«Vergleicht man die Anzahl der Jahre, die die Menschen bei guter Gesundheit verbringen mit der in anderen Ländern, Wenn man die gesunden Lebensjahre in den einzelnen Ländern vergleicht, gehört Luxemburg nicht zu den Musterschülern. Vielmehr liegt es sogar im unteren Mittelfeld», warnt Paulette Lenert am Mittwoch bei der Vorstellung des nationalen Gesundheitsplans in Bad Mondorf. Die Einwohner des Großherzogtums kommen im Durchschnitt auf 62,6 Jahre bei guter Gesundheit – der EU-Mittelwert liegt bei 64,6 Jahren.