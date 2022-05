Ukraine-Krieg : In der Ukraine verrottet der dringend benötigte Weizen

Im Süden der Ukraine steht die Getreideernte kurz bevor und sie wird gut ausfallen. Doch solange Russland den Hafen von Odessa blockiert, kann der Weizen nicht exportiert werden – mit katastrophalen Folgen für ärmere Länder.

Der russische Angriff hat Matuljak schwer getroffen. Am ersten Tag der Invasion ging eines seiner Lagerhäuser bei einem Luftangriff in Flammen auf, 400 Tonnen Tierfutter verbrannten. Dennoch bestellte der 62-Jährige seine Felder und wird in wenigen Woche eine reiche Ernte einfahren.

Ukraine exportierte 4,5 Millionen Tonnen landwirtschaftliche Erzeugnisse pro Monat

Der Hafen von Odessa steht seit Monaten still. Dabei war die Stadt am Schwarzen Meer jahrzehntelang das Zentrum für den landwirtschaftlichen Export – auch für andere osteuropäische Länder. Das Getreide kam per Bahn an und wurde von Odessa aus in die Welt verschifft.