Alter Aberglaube : In diesem Dorf darf kein Mensch geboren werden

In einem Dorf in Ghana dürfen Schwangere keine Kinder zur Welt bringen. Der Grund ist ein alter Aberglaube. Für die Frauen bedeutet das große Probleme und starke Schmerzen.

Schwangere dürfen ihre Kinder also in Mamfe Dove auf keinen Fall zur Welt bringen. Für die Götter wäre hier eine Geburt eine Beleidigung, so die Einwohner. Für die hochschwangeren Frauen ist dieser Aberglaube mit großen Problemen und starken Schmerzen verbunden. Sie müssen für die Geburt extra in eine Klinik in den angrenzenden Dörfern fahren.