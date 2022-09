Kinofilme fürs Wochenende: In diesem Film bedeutet ein Lächeln purer Horror

«Smile»

«Es sieht aus wie ein Mensch, aber es ist kein Mensch», erklärt Laura (Caitlyn Stasey). Die Doktorandin wurde in die psychiatrische Notaufnahme gebracht und erklärt Rose (Sosie Bacon), die dort arbeitet, dass sie voller Angst ist.

Laura sieht etwas, von dem sie überzeugt ist, dass es sie umbringen wird: Es sei ein böses, übernatürliches Wesen, das sie angrinst. Sie wird von diesem Ding verfolgt, seit sie vier Tage zuvor Zeugin wurde, wie sich einer ihrer Professoren das Leben nahm. Kurz darauf sieht Rose die Visionen nach einem einschneidenden Erlebnis plötzlich selbst. Sie erzählt es ihrem Umfeld – darunter ihr Ehemann, ihre Schwester und ihre Psychotherapeutin – doch niemand nimmt ihre Sorgen wirklich ernst. Also beschließt Rose selbst herauszufinden, woher die unheimliche Präsenz kommt und wie sie sie loswerden kann.

Parker Finn hat das Drehbuch geschrieben und Regie geführt: «Smile ist eine Geschichte, die sehr psychologisch ist. Aber sie ist auch von diesem schleichenden Gefühl des Unbehagens durchdrungen», sagt er in einem Clip zum Film. Der Horror liegt darin, wie heimtückisch das Unbehagen dargestellt wird: «Das Böse im Film benutzt ein Lächeln, um seine wahren Absichten zu verbergen.» In «Smile» kann man sich also nie ganz sicher sein, wer freundlich ist – und wer böse Absichten hat.