«Diablo Immortal» : In diesem Game zahlst du bis zu 100.000 Euro für deine Spielfigur

«Diablo Immortal» kann auf Smartphones und PC gratis heruntergeladen werden. Für den maximalen Spaß muss der Spieler aber trotzdem tief ins Portemonnaie greifen. Die Mikrotransaktionen sind nämlich längst nicht mehr Mikro.

Was überrascht ist nicht der Fakt, dass ein Smartphone-Game solche Funktionen anbietet. Das ist auch Nicht-Gamerinnen und Gamern bekannt. Solche Game-Apps bieten gezielt Mikrotransaktionen an, um möglichst viel Geld herauszuholen. In diesem Fall ist jedoch die Menge an Geld, um seinen virtuellen Charakter maximal aufzurüsten, exorbitant hoch.