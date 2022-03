Kreativer Bauer : In diesem Herr-der-Ringe-Castle wohnen Schafe

In England steht ein Schloss, das auch in «Der Herr der Ringe» vorkommen könnte. Gebaut wurde es aber nicht für Hobbits, sondern für Schafe.

Es könnte im Auenland stehen und Hobbits beherbergen: das Schloss in Malmesbury in der Grafschaft Wiltshire in England. Doch die «Colin's Barn» wurde nicht für Menschen oder Filmfiguren gebaut – sondern für Schafe.