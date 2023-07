Hongkong: In diesem Hochhaus herrscht Grabesruhe

Der deutsche Architekt Ulrich Kirchhoff hat eine Gedenkstätte in Form eines Hochhauses in Hongkong entworfen.

Hongkong platzt aus allen Nähten – kein Wunder, denn in der Stadt leben sieben Millionen Menschen, also fast elf Mal so viel wie in Luxemburg, dies jedoch auf einer Fläche, die weniger als halb so groß ist wie das Gebiet des Großherzogtums. Nicht nur ist es deshalb schwierig, alle Lebenden unterzubringen, auch für die Toten fehlt der Platz. Ein deutscher Architekt hat deshalb eine Gedenkstätte in Form eines Hochhauses entworfen.