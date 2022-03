Italien : In diesem Lokal drehen Knastis den Spieß um

In Mailand kann man jetzt in einem echten Gefängnis essen. Und keine Sorge: Nur weniger gefährliche Straftäter bedienen die Gäste.

Mailand hat etwas zu bieten, was nur wenige Städte haben: ein Restaurant in einem echten Gefängnis. Die Gäste von In Galera (übersetzt «Im Gefängnis») werden nicht nur von echten Inhaftierten bekocht und bedient, das Restaurant überzeugt auch mit einem vielfältigen Angebot. Kein Wunder, sind die Tische über Wochen hinweg komplett ausgebucht.

Das Restaurant im Gefängnis Bollate wurde vergangenen Sommer eröffnet. Laut Silvia Polleri, Präsidentin der sozialen Organisation La Sapienza in Tavola, die das Restaurant betreibt, will man damit den Insassen eine bessere Chance für die Wiedereingliederung in die Gesellschaft bieten, wie «El Mundo» schreibt.

Keine Angst vor Ausbrüchen

Der Zugang zum Restaurant führt durch den Besucherraum des Gefängnisses. Die Betreiber wollen es den Gästen so angenehm wie möglich machen: Handys muss man am Eingang nicht abgeben, es gibt auch keine Ausweiskontrolle. «Sowohl in der Küche wie auch im Kundenservice wurden die potenziell weniger gefährlichen Straftäter zugelassen, also jene, die nur kleine Delikte begangen haben», stellt Polleri klar.

Es sei für die Sträflinge fast unmöglich auszubrechen, meint Polleri: «Bevor die Gefangenen aus ihrer Zelle geholt werden, werden sie von einem Wächter kontrolliert. Im Restaurant dürfen sie das Telefon nicht bedienen. Es ist auch Angehörigen nicht erlaubt, bei uns zu essen.»

Sträflinge mit Sinn für Humor

Bis zu 50 Gäste können im Restaurant mittags und abends von Montag bis Samstag essen. Serviert werden italienische Gerichte. Den Italienern gefällt die Idee: «Ich hatte eigentlich erwartet, dass die Kellner schwarz-weiß gestreifte Kleider und Fesseln an den Füssen tragen», witzelt ein Gast namens Giulio.

Polleri glaubt, dass die Kunden vor allem aus Neugier kommen: «Wenn sie aber einmal hier sind, dann sind sie von der warmen Atmosphäre und dem Angebot positiv überrascht.» schließlich sei es die Idee gewesen, dass die Gäste das Restaurant wegen des guten Essens besuchen, so Polleri.

Bei der Dekoration des Restaurants konnten die Insassen mitreden – und bewiesen Humor: An den Wänden hängen Filmposter von «Die Flucht von Alcatraz» oder «Gesprengte Ketten».