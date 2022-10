Schlechter Service: In diesem Restaurant wirst du absichtlich beleidigt

Karen ist schon lange nicht mehr einfach nur ein weiblicher Name, sondern eine Figur etlicher Memes: «Karens sind privilegierte, sich wichtigmachende Frauen mittleren Alters mit blondem Bob, die darum bitten, mit dem Manager zu sprechen», beschreibt es die « New York Times ».

Als eine klassische Karen bezeichnet man auch jemanden, der Mitmenschen oder Mitarbeitende in der Dienstleistungsbranche schlecht behandelt. So entstand die Idee des interaktiven Karen’s Diner, das den Spieß umdreht: Gäste zahlen hier gutes Geld dafür, von einer Karen bedient und beleidigt zu werden.

Lange Warteliste fürs Karen’s Restaurant

Es kann hier vorkommen, dass du stundenlang nicht bedient wirst, du gezwungen wirst, ein bestimmtes Gericht zu bestellen oder du sogar bei einer Vielzahl von erniedrigenden Spielen mitmachen musst. «Karen’s Diner ist ein Ort, wo du dich so viel beschweren kannst wie du willst, aber es trotzdem niemanden interessiert», so die Diner-Website.

Und dennoch: So eine Dinner-Erfahrung hat man nicht alle Tage, was sie so besonders und unvergesslich macht. Nach mehreren beliebten Diner-Standorten in Australien folgten welche in den USA. Unter anderem auch Pop-ups, was zu langen Wartelisten führt und einen Besuch umso begehrenswerter macht.