Bauprojekt in Miami :

Bauprojekt in Miami : In diesem Wolkenkratzer fährst du mit dem Auto direkt in die Wohnung

Mit dem Auto direkt in die Wohnung fahren: Das wird in den Bentley Residences in Miami möglich sein. Der Wolkenkratzer soll im Frühjahr 2023 gebaut werden. In dem 63-stöckigen glitzernden Gebäude wird es 216 Luxuswohnungen mit weitreichendem Meerblick geben.

In der Stadt Miami im US-Staat Florida soll bis 2026 ein neuer Wolkenkratzer gebaut werden – aber nicht irgendeiner: Die Bentley Residences werden mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet sein, unter anderem werden die Bewohner und Bewohnerinnen sogar mit dem Lift in ihre Wohnung kommen, während sie noch bequem in ihren Autos sitzen.

In dem 63-stöckigen glitzernden Gebäude wird es 216 Luxuswohnungen mit weitreichendem Meerblick geben, schreibt CNN. Doch das Besondere an den Bentley Residences seien die patentierten Aufzugssysteme. Die vier Lifte, die mit einer Geschwindigkeit von 243 Meter pro Minute fahren, sind jeweils mit einem hydraulischen System ausgestattet, das jedes Fahrzeug in den Lift lädt und die Insassen dann direkt zu der jeweiligen Haustür bringt. Die Wohnungen bieten Platz für bis zu vier Autos und Lademöglichkeiten für Elektroautos.

Einer der Architekten, Charles Sieger, gibt zu, er habe zunächst befürchtet, dass sich die Liftfahrt aufgrund der Geschwindigkeit wie eine Achterbahn anfühlen würde – bis er es selbst ausprobierte. «Es war eigentlich enttäuschend, weil man in einer bequemen Kabine sitzt und man kaum spürt, dass man sich so schnell bewegt», meint Sieger.

Im Wohnhaus sind außerdem 20.000 Quadratmeter an Gemeinschaftseinrichtungen geplant: Restaurants, Bars, ein Fitnesscenter, ein Spa, ein Spielzimmer und ein Kino. Auch jede einzelne Wohnung wird mit allem Komfort eingerichtet sein, verspricht das Architektenbüro: So wird es etwa eine Sauna mit Blick auf den Atlantik im Hauptbadezimmer geben und einen riesigen Balkon mit privatem beheiztem Swimmingpool und einer Außenküche. «In diesem Gebäude werden einige der Außenbereiche etwa halb so groß wie die Wohnung sein, meint Sieger. In den höheren Etagen werden die Balkone teilweise verglast sein, um den Wind abzuhalten.