In Luxemburg : In diesen Berufen verdienen Sie am meisten

LUXEMBURG - Der Personaldienstleister Hays hat erhoben, welche Branchen in Luxemburg am meisten Geld für erfahrene Führungskräfte locker machen.

Der IT-Sektor meldet steigende Beschäftigtenzahlen – das treibt auch die Gehälter in die Höhe. Pexels.com

Erfahrene und vor allem spezialisierte Berufskräfte dürfen in der luxemburgischen Privatwirtschaft am ehesten auf einen dicken Gehaltsscheck hoffen. Besonders der heimische IT-Sektor sucht händeringend nach Top-Personal. So können führende Mitarbeiter im IT-Bereich in Luxemburg nach 15 Berufsjahren mit einem jährlichen Bruttosalär zwischen 140.000 und 250.000 Euro rechnen. Die Angaben gehen aus der neuen Gehaltsstudie des Personaldienstleisters Hays hervor.

Fähige Fachkräfte sucht auch der Logistiksektor. Ein Einkaufsleiter mit 15 Jahren Erfahrung kann im Bewerbungsgespräch einen Jahresbruttolohn zwischen 150.000 und 200.000 Euro fordern. In Industriebetrieben müssen Beschäftigte auf vergleichbaren Positionen einen etwas niedrigeren Lohn in Kauf nehmen (100.000 bis 160.000 Euro).

Auf dem Finanzplatz ist die Sache etwas komplizierter: Die Gehaltspolitik hängt von den Tarifvereinbarungen ab. Auf Boni und variable Vergütungen nimmt die Hays-Studie keine Rücksicht. Ein «Conducting officer» oder «Partner» mit 15 Berufsjahren kommt aber beim fixen Jahresbruttogehalt auf ein Minimum von 150.000 Euro. In der Branche «Handel, Marketing und Kommunikation» verdienten arrivierte Direktoren jährlich 150.000 Euro vor Steuern.