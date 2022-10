Hinter Gitter: In diesen ehemaligen Gefängnissen kannst du übernachten

An welchem ungewöhnlichen Ort möchtest du unbedingt einmal übernachten?

Ein Gefängnis fände ich schon spannend. In einem Leuchtturm. Am liebsten in einem Schloss. Eingekuschelt in einem Iglu. Ganz romantisch in einer Sternwarte. Hoch oben in einer Baumhütte. An einem anderen Ort.