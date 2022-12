Reisen : In diesen Ländern musst du 2023 «Eintritt» zahlen

Neben Venedig wollen auch andere Länder ab 2023 zusätzliche Gebühren für die Einreise erheben. In vielen Ländern weltweit ist das bereits Praxis.

In Valencia wird ab Ende 2023 oder Anfang 2024 eine Tourismusgebühr erhoben. pixabay.com/Themil

Die italienische Lagunen-Stadt Venedig will bis zum Sommer 2023 Touristen verpflichten, ihren Ausflug in die Altstadt vorab zu reservieren. Ab 2023 sollten Besucher dann ein Ticket kaufen, um das historische Zentrum besichtigen zu können. Damit will die Kommune besser vorausplanen können, wie viele Menschen sich in der Stadt aufhalten werden. Im Laufe der Jahre hat der übermäßige Tourismus zu Überfüllung und schädlichen Auswirkungen auf die Stadt und ihre Umgebung geführt.

Auch andere Länder wollen diesem Beispiel nun folgen. Abgesehen von der Orts- bzw. Kurtaxe, die jeder Tourist bei der Übernachtung mitbezahlt, sollen zusätzliche Gebühren den Übertourismus eindämmen. Für andere ist es fast so etwas wie eine Nachhaltigkeitssteuer für jeden Besucher. Das Geld aus diesen Steuern fließt in die Instandhaltung der touristischen Einrichtungen und den Schutz der natürlichen Ressourcen.

Valencia

Die spanische Stadt Valencia hat angekündigt, eine Touristensteuer für alle Arten von Unterkünften in der Region, einschließlich Hotels, Herbergen, Apartments und Campingplätzen, einzuführen. Sie wird Ende 2023 oder Anfang 2024 in Kraft treten. Besucher werden je nach gewählter Unterkunft zwischen 50 Cent und 2 Euro pro Nacht für bis zu sieben Nächte zahlen müssen. Die Gebühr soll der nachhaltigen Entwicklung des Tourismussektors in der Region zugute kommen. Die Einnahmen sollen auch dazu verwendet werden, erschwinglichere Wohnungen für Einheimische in den touristischen Hotspots zu schaffen.

Thailand

Berichten zufolge wird Thailand Ende dieses Jahres eine Touristengebühr von 300 Baht (8 Euro) einführen. Der Gouverneur der thailändischen Fremdenverkehrsbehörde sagte gegenüber Reuters, dass ein Teil der Gebühr "für die Betreuung von Touristen" verwendet werden soll, da es Zeiten gab, in denen die Krankenversicherung nicht für sie aufkam. Sie wird auch dazu beitragen, den weiteren Ausbau von Touristenattraktionen wie dem Grand Palace in Bangkok zu finanzieren.

EU-Touristenvisum

Bis November 2023 müssen Nicht-EU-Bürger, darunter Amerikaner, Australier, Briten und andere Reisende von außerhalb des Schengen-Raums, einen Antrag ausfüllen und 7 Euro bezahlen, um einreisen zu können. Personen unter 18 oder über 70 Jahren müssen die Gebühr nicht entrichten.

Höchste Gebühr in Bhutan

Nicht neu, aber vergleichsweise hoch ist die Gebühr in Bhutan: Während die Touristengebühren in den meisten Ländern unter 20 Euro liegen, ist die Steuer in Bhutan im Vergleich dazu sehr hoch. Die Mindesttagesgebühr für die meisten Ausländer beträgt 250 Dollar (228 Euro) pro Person und Tag in der Hochsaison und etwas weniger in der Nebensaison. Damit ist jedoch eine Menge abgedeckt, einschließlich Unterkunft, Transport im Land, Reiseführer, Essen und Eintrittsgelder.