Japan : In dieser Box können Mitarbeiter im Stehen schlafen

Die Nickerchenbox soll die gesunde Arbeitskultur in Japan fördern, wo es einige der längsten Arbeitszeiten weltweit gibt.

Die Nickerchenbox von Itoki. Itoki Corp.

Japan ist ziemlich kreativ was neue Technologien und Erfindungen angeht – so auch bei diesem neuen Produkt: Mitarbeiter können in Steh-Schlafkapseln ein kurzes Nickerchen machen. Der in Tokio ansässige Büromöbellieferant Itoki entwickelte die «Nickerchenbox», die wie ein vertikales Solarium aussieht. Preise und Verfügbarkeit stehen noch nicht fest.

Gesunde Arbeitskultur fördern

Überlange Bürozeiten sind bekanntermaßen ein Problem unter Angestellten in Japan. Das Land hat sogar einen Begriff für Menschen, die tagsüber schlafen, um eine volle Schicht oder einen langen Arbeitsweg zu überstehen: Inemuri. Laut dem Kommunikationsdirektor von Itoki, Saeko Kawashima, ist die Nickerchenbox eine gesunde Lösung für Angestellte, die während ihrer Schicht ein schnelles Nickerchen machen wollen. Er sagte zu «Bloomberg News»: «In Japan gibt es eine Menge Leute, die sich für eine Weile im Badezimmer einschließen, was meiner Meinung nach nicht gesund ist. Es ist besser, an einem bequemen Ort zu schlafen.»

Bei der Konstruktion wurde darauf geachtet, dass Kopf, Knie und Rücken ausreichend gestützt werden, so dass man sich bequem zurücklehnen kann, ohne befürchten zu müssen, umzukippen. Kawashima hofft, dass die Erfindung die Produktivität während des Arbeitstages steigert und eine gesunde Arbeitskultur fördert, da sie die Mitarbeiter dazu anregt, der Erholung Vorrang zu geben. «Ich glaube, viele Japaner neigen dazu, ununterbrochen und ohne Pausen zu arbeiten. Wir hoffen, dass die Unternehmen dies als flexibleren Ansatz für Ruhepausen nutzen können».

«Tod durch Überarbeitung»

CNBC berichtet, dass Japan einige der längsten Arbeitszeiten der Welt hat. Laut einer Regierungsumfrage aus dem Jahr 2016 erwartet fast ein Viertel der japanischen Unternehmen, dass ihre Mitarbeiter in einem Monat 80 Überstunden machen. Diese Umfrage wurde auch durch einen Bericht aus dem Jahr 2020 gestützt. Hier gaben 86 Prozent der Unternehmen mit 1000 oder mehr Beschäftigten an, dass ihre Mitarbeiter im Monat zwischen 45 und 80 Stunden außerhalb der Arbeitszeiten und an freien Tagen arbeiteten. Die zermürbende Arbeitskultur hat die Japaner sogar dazu gebracht, den Begriff «karoshi» zu prägen, was so viel bedeutet wie «Tod durch Überarbeitung».

Im Jahr 2015 stürzte sich eine Mitarbeiterin des großen Werbeunternehmens Dentsu in den Tod. Laut BBC soll die Überstundenarbeit zu ihrer Depression geführt haben. Aufgrund der Reaktionen auf ihren Tod trat der CEO des Unternehmens zurück und schließlich wurde Dentsu wegen Verletzung der Arbeitsnormen zu einer Geldstrafe verurteilt, da sie gezwungen worden war, 100 Überstunden im Monat zu machen.