Statec-Studie: In dieser Luxemburger Gemeinde fällt der Gehaltsscheck am dicksten aus

Das mittlere Einkommen in Niederanven ist fast doppelt so hoch ist wie in Rümelingen.

Luxemburger Gehälter sind bekanntlich recht hoch, vergleicht man sie mit denen aus anderen EU-Ländern. Doch nicht nur zwischen den Ländern gibt es Unterschiede: Auch je nach Wohnsitzgemeinde kann der Medianlohn*, auch mittleres Einkommen genannt, stark variieren. Das geht aus einer Tabelle zum Gehaltsniveau in den Kommunen des Großherzogtums hervor, die das nationale Statistikamt am heutigen Montag veröffentlicht hat.

Und wo in Luxemburg lassen sich Arbeitnehmer mit dem prallsten Gehaltscheck finden? Laut den Analysen vom Statec lautet die Antwort darauf: in Niederanven – mit einem Medianlohn von 6659 Euro. Konkret heißt das, eine Hälfte der dortigen Arbeitnehmer verdient weniger als das Medianeinkommen, die andere mehr. Das Durchschnittseinkommen* beträgt laut Tabelle 12.644,86 Euro. Dieser Wert gilt als weniger aussagekräftig als der Medianlohn.

Neben Niederanven komplettieren Schüttringen, Kopstal, Strassen, Leudelingen und Bartringen die Top-5 der Statec-Rangliste der Gemeinden mit den bestbezahltesten Einwohnern. Dort liegt der Medianlohn bei mehr als 6000 Euro pro Monat. Dabei betont das Statistikamt zugleich, dass die Gehaltssituation in den Luxemburger Kommunen «sehr kontrastreich» sei. Am anderen Ende der Skala finden sich Rümelingen, Differdingen, Esch/Alzette, Echternach, Reisdorf und Wiltz mit einem Medianlohn von weniger als 3400 Euro. Demnach ist das mittlere Einkommen in Niederanven fast doppelt so hoch wie in Rümelingen.