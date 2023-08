Beinfreiheit: In dieser Position schläfst Du besonders gut ein

Auch wenn du eine liebste Position zum Schlafen hast, bewegst du dich in der Nacht zwischen 30 und 80 Mal. Und das ist auch gut so. Würdest du in einer Stellung verharren, würde das Gewebe zu wenig durchblutet werden und du würdest dich wund liegen. Zudem würden schmerzhafte Verspannungen entstehen, weil die Muskulatur einseitig belastet wäre.

Doch wie so oft lohnt es sich auch hier über etablierte Gewohnheiten mal nachzudenken. Wer nicht schon längst in den Genuss folgender Einschlafposition kommt, sollte ihr eine Chance geben.

Ein Bein über, ein Bein unter der Decke

Gefühl von Sicherheit

Freiheit für die Füße

Gerade während heißer Tropennächte, so wie wir sie zurzeit erleben, ist dieser Vorteil Gold wert. Laut der Schlafwissenschaft ist es besser, wenn deine Füße in der Nacht unbedeckt sind. Warum? So überhitzen die Zehen nicht und du kommst nicht zu sehr ins Schwitzen. Der Körper reguliert seine Temperatur über Hände und Füße und kann dort am schnellsten Wärme abgeben.