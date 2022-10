Kinowoche : In dieser Satire werden Superreiche seekrank

Regisseur Ruben Östlund schickt die High Society auf eine üble Kreuzfahrt, außerdem startet ein Film über eine Gruppe Freunde in Berlin im Jahr 1989 – das und mehr gibt es diese Woche im Kino.

Der Trailer zu «Triangle of Sadness».

«Triangle of Sadness»

«Ich möchte interessante Fragen aufwerfen und einen Film schaffen, der zum Nachdenken anregt, und gleichzeitig möchte ich eine Achterbahn für Erwachsene schaffen, die unterhaltsam ist», so Östlund gegenüber «Filmmaker Magazine». Weiter erklärt der 48-Jährige, was es mit den ausgedehnten Szenen, in denen seekranke Figuren sich übergeben, auf sich hat: «Ich hatte keine Angst, es zu sehr zu übertreiben.» Es gehe ihm darum, die Szene weiter zu pushen, als das Publikum erwartet.