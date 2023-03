Streamingstarts März 2023: In dieser Sci-Fi-Serie regieren junge Frauen mit einer besonderen Superkraft

«The Power»

In «The Power» stehen Menschen unter Strom – wortwörtlich. In der Serie fühlen nämlich plötzlich alle jungen Frauen auf der ganzen Welt ein Kribbeln im Schlüsselbein: Sie entwickeln die Kraft, durch ihre Handflächen starke Stromschläge auszusenden.

Weitergabe der Elektro-Kraft

Das sagt die Autorin

«Rye Lane»

Im All-Gender-WC will Dom (David Jonsson) einfach nur in Ruhe weinen. Yas (Vivian Oparah) bemerkt sein Schluchzen allerdings und fragt nach. Es stellt sich heraus: Dom macht eine Trennung durch und befindet sich damit in derselben Phase wie Yas.

Treffen mit der Ex-Freundin

Also beschließt Yas, ihn zu begleiten und seine neue Freundin zu spielen. Als Gegenleistung will sie vor allem eins: Ihre Lieblings-Vinylplatte, die noch in der Wohnung von ihrem Ex liegt, zurückerobern.