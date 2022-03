Luxemburg – In dieser Self-Service-Maschine kannst Du Deinen Hund waschen

Das Tier kann über die Rampe in die Maschine laufen, sodass Besitzer ihren Hund nicht heben müssen.

Seinen Hund zu Hause zu waschen, wird oftmals zur Herausforderung. Tiago Bastos und seine Frau können ein Lied davon singen. «Wenn wir mit unserem Hund vom Spaziergang zurückkommen, müssen wir ihn in der Garage waschen, damit er nicht das ganze Haus schmutzig macht», erklärt Tiago, Geschäftsführer der Tierhandlung Ornicenter in Echternach. Zudem müsse man zu zweit sein: Eine Person wäscht, die andere hält den Hund. «Anschließend müssen wir die Garage putzen und uns auch selbst wieder sauber machen.»

Um Hundebesitzern das Leben leichter zu machen, setzte das luxemburgische Ehepaar eine hilfreiche Idee um: Sie besorgten eine Self-Service-Maschine namens «Dogwash», in dem man seinen Hund ganz ohne diese Obstakel waschen kann. «Wir haben uns im Internet informiert und die Maschine bei einem Hersteller in Deutschland bestellt», erzählt Tiago, der von einer «großen» Investition spricht, ohne den Betrag zu verraten.

Im Dogwash kann immer jeweils ein Vierbeiner auf einmal gewaschen werden. Die Maschine befindet sich in einem Raum auf dem Parkplatz des Gewerbegebiets. Für zwischen 5 und 10 Euro (je nach Größe des Hundes) kann man seinen Hund hier shampoonieren, abbrausen und trocknen. Außerdem besteht die Möglichkeit, hier ein Floh- oder Zeckenschutzmittel aufzutragen. Tiago erklärt: «Das Tier steigt über eine Rampe in die Maschine, sodass es nicht vom Besitzer getragen werden muss. Während der Hund gewaschen wird, ist er beidseitig angeleint, damit er fixiert ist und somit nicht festgehalten werden muss. Das ist viel praktischer als in der Badewanne.»