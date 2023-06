Pakt der Eltern: In dieser Stadt sind Handys für Kinder jetzt verboten

Erst im Teenageralter und in der Oberstufe erhalten die Schülerinnen und Schüler in Greystones ihre Smartphones zurück.

Keine Handys mehr in der Schule? Heute sind Smartphones fast nicht mehr wegzudenken , doch in der irischen Kleinstadt Greystones hat man nun ein konsequentes Verbot eingeführt. Die Gesamtheit aller Schulen und fast alle Eltern haben dieser neuen Initiative zugestimmt. Die Klassen aller acht Grundschulen ziehen jetzt ein Handyverbot durch.

So wurde Handyverbot durchgesetzt

Das soll es noch bewirken

Durch die Anwendung dieser Regel auf alle Kinder in der Region hofft man, den Gruppenzwang einzudämmen und etwaige Unzufriedenheit zu verringern. Rachel Harper, Schulleiterin an der St. Patrick’s School in Greystones, leitete die Initiative: «Die Kindheit wird immer kürzer, immer jüngere Kinder wollen Smartphones haben», so Harper gegenüber dem «Guardian». So hätten bereits neunjährige Kinder begonnen, Smartphones zu verlangen.