Neue Untersuchung: In dieser Stellung kommen Frauen am einfachsten

Unter der Leitung der New Yorker Gynäkologin Dr. Kimberly Lovie wurde mithilfe von Ultraschallbildern die Aktivität der Klitoris einer Frau vor und während des Geschlechtsverkehrs gemessen – davon ausgehend, dass der Blutfluss zum Kitzler ein entscheidender Faktor für das sexuelle Vergnügen ist. Um vergleichen zu können, wurde Geschlechtsverkehr in fünf verschiedenen Positionen praktiziert: in der Missionarsstellung mit und ohne Kissen, im Lotussitz, im Doggystyle und in der Reiterstellung, jeweils zehn Minuten lang.