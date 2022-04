Eklig oder super? : In dieses neue Müsli kommt Orangensaft statt Milch

Der US-amerikanische Getränkehersteller Tropicana hat ein Müsli entwickelt, das in eine Schale mit Orangensaft statt Milch geschüttet werden soll. Skurril oder himmlische Kombination?

Müsli in die Schale schütten, Milch dazu, fertig ist das Frühstück. Läuft dein morgendliches Ritual auch so ab oder gehörst du zu jenen, die statt zur Milch lieber zum Orangensaft greifen? In den USA sind es schließlich Millionen, die diese skurrile Kombi bevorzugen.

«Orangensaft mit Müsli. Manche nennen es seltsam. Manche nennen es Frühstück. Wir wussten nicht einmal, dass es so etwas gibt», schreibt das Unternehmen. «Es ist vielleicht nicht für jeden etwas. Aber es könnte was für dich sein!»

Orangensaft-Tag 2022

Anlass genug für Tropicana, ein Müsli namens «Tropicana Crunch» herauszubringen. Es enthält süße Honig-Mandel-Clusters, die in O-Saft ertränkt werden sollen. Lanciert wird das Produkt am offiziellen Tag des Orangensafts, also am 4. Mai, und soll dann auch direkt online erhältlich sein. Würdest du es testen wollen?