Luxemburg-Stadt: In einem Jahr soll der größte Park der Hauptstadt fertig sein

Schotterwege, weitläufige Rasenflächen und frisch gepflanzte Sträucher. Gegenüber dem Centre national d'incendie et de secours und dem Campus Vauban gelegen, ist der öffentliche Park Ban de Gasperich noch ein Entwurf, aber ein vielversprechender. Der größte Park in Luxemburg-Stadt soll im nächsten Frühjahr begehbar sein. «Wir liegen gut im Zeitplan. Wir dürften uns also in einem Jahr zur Eröffnung treffen», meint Serge Wilmes, erste Schöffe, anlässlich eines Pressebesuchs, am Dienstag.