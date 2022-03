Luxemburg : In einigen Nachtclubs darf wieder durchgefeiert werden

LUXEMBURG-STADT – In den Diskotheken der Hauptstadt darf ab Freitag wieder bis um 6 Uhr in der Früh getanzt werden. Damit geht für die Betreiber eine lange Durststrecke zu Ende.

In einigen Clubs der Hauptstadt wurde die Sperrstunde auf 6 Uhr ausgeweitet.

«Endlich haben wir die Genehmigung dafür bekommen, wieder bis um 6 Uhr morgens öffnen zu dürfen. Jetzt können wir wieder mehr Geld in die Hand nehmen, um DJ's zu uns zu bringen», sagt Megane Solin, die den Lenox Club in Luxemburg-Stadt betreibt. Wie die Bürgermeisterin erst kürzlich angekündigt hat, können die Besucher einiger Clubs in der Hauptstadt ab Freitag, 1. April, die Nacht durchfeiern.