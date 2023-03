Luxemburg: In elf Gemeinden überwiegt die Zahl der ausländischen Einwohnern

Ende 2021 waren 304.051 der 643.941 Einwohner Luxemburgs – also 47,2 Prozent – Ausländer. Dies geht aus der Auswertung der aktuellen zehnjährigen Volkszählung des nationalen Statiktikinstituts Statec hervor. «Zwar ist dieser Anteil seit 1961 explosionsartig von 13,2 auf 47,2 Prozent gestiegen, in den letzten Jahren hat sich der Trend jedoch aufgrund der zahlreichen Einbürgerungen stabilisiert», erklärt das Statec.

In elf der 102 Gemeinden des Großherzogtums stellen die ausländischen Einwohner die Mehrheit dar. Dazu zählen Luxemburg, Strassen, Esch/Alzette, Fels, Hesperingen, Bartringen, Differdingen, Walferdingen, Mamer, Kopstal und Vianden. Am anderen Ende der Skala liegt Nommern mit einem Ausländeranteil von 19,6 Prozent.

«Insgesamt lassen sich Personen mit ausländischem Pass eher in den großen und mittleren Städten des Landes und in der Nähe der Hauptstadt nieder. Dort, wo es auch die meisten Arbeitsplätze gibt», analysiert das Statistikinstitut. Fels und seine portugiesische Gemeinschaft mit 38,6 Prozent bilden die Ausnahme.

18 Prozent besitzen mehr nur als eine Nationalität

Zwischen 2011 und 2021 wuchs der Anteil der im Ausland geborenen Einwohner in allen Gemeinden, von 0,9 Prozent in Useldingen bis 14,7 Prozent in Winseler, mit der einzigen Ausnahme in Putscheid (-0,1 Prozent).