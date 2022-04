Luxemburg – In Erwartung des Frühlings – fällt in Luxemburg Schnee

Nachdem er fast den ganzen Winter über nicht zu sehen war, feierte der Schnee am Freitag, dem 8. April, in Luxemburg ein spektakuläres Comeback, mehr als zwei Wochen nach dem Frühlingsanfang. Ein unerwartetes Wetterereignis zu dieser Jahreszeit, das von Sturm Diego und für die Jahreszeit sehr niedrigen Temperaturen begleitet wurde.

Und doch hatte MeteoLux es angekündigt, wie dieser Tweet der Meteorologen von Freitagmorgen zeigt: «Es ist möglich, dass die Niederschläge am Freitagabend einen schneeartigen Charakter annehmen, mit einer dünnen Schneedecke».

Die Vorhersage bestätigte sich bereits am Nachmittag mit Schneeschauern in weiten Teilen des Landes. Jeder machte sein eigenes Instagram-Video und war überrascht, als sich die starken Regenfälle in Schneeflocken verwandelten.