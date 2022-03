In Luxemburg : In Esch/Alzette steht ein Wohnhaus in Brand

ESCH/ALZETTE – Am Montag gegen 14 Uhr drangen dichte Rauchschwaden aus einem Doppelhaus in der Rue des Champs. Die Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort.

Feuerwehr, Rettungssanitäter und Polizei sind derzeit vor Ort. Mobile Reporter

In Esch/Alzette steht seit dem Nachmittag ein Wohnhaus in der Rue des Champs in Brand. Das Feuer in der Doppelhaushälfte war gegen 14 Uhr ausgebrochen. Das Wohngebiet war zeitweise in dichte, schwarze Rauchschwaden gehüllt.

Ein Leser von L’essentiel berichtet, dass die Rettungskräfte seit 14 Uhr vor Ort seien. Laut Centre d'intervention de Esch/Alzette dauert die Brandbekämpfung noch immer an. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite haben sich einige Schaulustige versammelt. Die Rue des Champs ist derzeit gesperrt.

Wie die Police Grand-Ducale gegenüber L'essentiel angab, wurden keine Personen durch das Feuer verletzt.