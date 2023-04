ESCH/ALZETTE – Eine mehr als ungewöhnliche Ferienunterkunft ist in Ellergronn am Waldrand gelandet. Wer braucht da noch Blue Origin?

Luxemburg : In Esch kann man bald in einem «Spaceshuttle» übernachten

1 / 12 Ab Mitte Mai soll die ungewöhnliche Unterkunft im Ellergronn ihre Pforten öffnen. L'essentiel/Vincent Lescaut L'essentiel/Vincent Lescaut Das Pump it up!, das derzeit auf dem Rasen des Natur- und Waldzentrums steht, unterscheidet sich von den zehn anderen ungewöhnlichen Unterkünften auf dem Minett Trail: Es ist mobil. L'essentiel/Vincent Lescaut

Eine riesige weiße Kuppel, die aus dem Grün des Ellergronn in Esch an der Alzette ragt und nachts beleuchtet werden kann. Pump it up! ist eine von elf ungewöhnlichen Unterkünften auf dem Minett Trail. Seine Besonderheit: Es ist mobil.

Zusammengeklappt wie eine Schachtel und auf einem Anhänger montiert, kann das Kabaischen auf der Straße transportiert werden. «Es wurde so konzipiert, dass es einem Spaceshuttle ähnelt. Wenn es am Zielort angekommen ist, fährt es seine Landebeine aus, um am Boden anzudocken. Anschließend werden Podeste ausgeklappt, über die sich eine Halbkugel wölbt», erklärt Philippe Nathan vom Architekturbüro 2001, der das Kabaischen zusammen mit Nathalie Jacoby von NJOY entworfen hat.

Innen ist die Kugel überraschend geräumig. Vincent Lescaut/L'essentiel

Ein echter Prototyp, der seinen Preis hat: sage und schreibe 700.000 Euro soll er gekostet haben, so Pim Knaff, Schöffe der Stadt Esch. «Zunächst musste natürlich seine Verkehrssicherheit gewährleistet sein. Die Kuppel war ursprünglich durchsichtig, aber die Schweißnähte hielten den eisigen Temperaturen im Winter nicht stand, so dass man sie noch einmal neu errichtete. Die Unterkunft muss ans Stromnetz angeschlossen werden, hat aber einen eigenen Wasserkreislauf. Wir testen das System gerade darauf hin, ob genug Wasser für einen dreitägigen Aufenthalt von sechs Personen verfügbar ist», erläutert Philippe Nathan.