Drei Verletzte : In Essen brennt ein Wohnkomplex

Ein Wohnblock mit 50 Wohnungen steht in Essen in Flammen. Die Feuerwehr ist mit 130 Einsatzkräften vor Ort.

21.02.2022, Nordrhein-Westfalen, Essen: Flammen schlagen aus einem Wohnkomplex in voller Breite. Im Essener Westviertel steht seit dem fr�hen Montagmorgen ein ganzer Wohnblock in Flammen. Das Feuer war kurz nach Mitternacht in der Bargmannstra�e ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich schnell �ber mehrere Etagen aus. Flammen schlagen aus der gesamten Fassade. Noch ist unklar, ob Menschen zu Schaden gekommen sind. Foto: Stephan Witte/KDF-TV/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Bei einem Großbrand in einem Wohnkomplex in der Innenstadt von Essen sind in der Nacht zum Montag mindestens drei Menschen verletzt worden. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte der Nachrichtenagentur AFP am frühen Morgen, dass «drei Verletzte mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht» wurden. Der Brand sei nach wie vor nicht unter Kontrolle.