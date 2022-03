Brennende Skulpturen – In Fingig wird der Winter kreativ vertrieben

Der Winter wird in Fingig dieses Jahr auf äußerst kreative Weise vertrieben.

Die Gemeinde Käerjeng veranstaltet ihr erstes Feuerfestival. «Vor 18 Jahren habe ich an einem Feuerfestival in Frankreich teilgenommen. Und ich dachte mir, dass es schön wäre, eines in Luxemburg zu machen. Wir hatten die Idee, diese Tradition mit von Künstlern geschaffenen Feuerskulpturen zu kombinieren», stellt Florence Hoffmann, Organisatorin des Festivals, vor.