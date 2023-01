Luxemburg : In fünf Jahren haben fast 1000 Menschen ihren Namen geändert

LUXEMBURG – In den vergangenen fünf Jahren haben 2049 Personen im Großherzogtum einen Antrag auf Namensänderung gestellt. Etwas weniger als der Hälfte wurde der Antrag bewilligt.

DR

Seit 2021 ist das Verfahren zur Namensänderung in Luxemburg für Einwohner mit luxemburgischer Staatsangehörigkeit, Staatenlose und Flüchtlinge deutlich einfacher geworden. Mittlerweile genügt ein Schreiben an die Justizministerin oder eine Antragstellung über MyGuichet.lu. Diese Vereinfachung hat sich auf die Zahl der Anträge ausgewirkt: Von 2018 bis 2020 wurden nach den alten Vorschriften in drei Jahren 686 Anträge gestellt. Seit der Einführung des neuen Gesetzes waren es in den Jahren 2021 und 2022 1363 Anträge.

Insgesamt wurden in den vergangenen fünf Jahren 2049 Anträge gestellt, wie Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) in einer Antwort an den LSAP-Abgeordneten Mars Di Bartolomeo ausführt. Davon seien 995 – also etwas weniger als die Hälfte – bewilligt worden. Gegen eine Ablehnung der Änderung kann vor dem Verwaltungsgericht eine Anfechtungsklage eingereicht werden. In den Jahren 2021 und 2022 wurden so jeweils vier Klagen eingereicht und in drei Fällen wurde die Namensänderung gewährt. Im vierten Fall wurde eine Klage vor dem Verwaltungsgericht eingereicht, bei der eine Einigung erzielt wurde.

Aber warum wollen Menschen ihren Namen offiziell ändern? Personen mit einem langen Familiennamen wollen in erster Linie einen oder mehrere Vornamen oder Namensbestandteile streichen. Außerdem wollen Betroffene einen Namensbestandteil der Eltern hinzufügen oder den Vor- oder Nachnamen an die in Luxemburg gebräuchliche Weise anpassen.

