Streik mit Gewalt : In halb Europa tobt der Kampf gegen das Sparen

In Spanien, Griechenland, Portugal, Italien und Belgien legen Streiks das öffentliche Leben lahm. In Italien und Spanien eskalierten die Proteste. Es gibt Verletzte.

In Italien und Spanien ist es am europaweiten Demonstrationstag gegen die Sparpolitik zu Auseinandersetzungen zwischen Krawallmachern und der Polizei gekommen. In Rom setzte die Polizei Tränengas ein und rückte mit gepanzerten Fahrzeugen vor, um randalierende Schüler und Studenten vom Tiber-Ufer zu vertreiben. Diese hatten zuvor Steine, Flaschen und Sprengsätze auf die Polizei geworfen. Reporter sprachen von Guerilla-ähnlichen Szenen.

In Turin wurden drei Polizisten bei Krawallen verletzt, einer von ihnen schwer; Demonstranten hatten seinen Schutzhelm mit Stöcken und Baseballschlägern zertrümmert. Auch an anderen Orten wurden Beamte verletzt, es gab mehrere Festnahmen. In Neapel besetzten Schüler und Studenten zeitweise die Geleise des Hauptbahnhofs.

34 Verletzte in Madrid

Millionen von Arbeitnehmern haben am Mittwoch in mehreren Euro-Krisenländern die Arbeit niedergelegt. In Spanien und Portugal brachten 24-stündige Generalstreiks manche Wirtschaftsbereiche zum Erliegen. In Italien demonstrierten Gewerkschafter und Studenten mit Arbeitslegungen und Kundgebungen gegen die rigide Sparpolitik Europas und der Regierung von Mario Monti.

In Belgien legte ein 24-stündiger Eisenbahnerstreik den Zugverkehr weitgehend lahm. Auch in Griechenland waren die Beschäftigten zu einem mehrstündigen Ausstand aufgerufen. In mehreren Ländern Europas kam es wegen der Proteste zu Verkehrsbehinderungen.