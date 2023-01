Horrende Strafen : In Hongkong gilt CBD als «gefährliche Droge»

Die Regierung hat sich zu diesem Schritt entschieden, weil laut neusten Studien in CBD-Produkten über längere Zeit THC gebildet werden kann.

In Hongkong sind CBD-Produkte ab dem kommenden Mittwoch verboten.

Hongkong schiebt dem Umgang mit dem Hanfprodukt CBD den Riegel vor. Von Mittwoch an gilt in der chinesischen Stadt und Sonderverwaltungszone ein Verbot für den Verkauf, die Produktion und den Besitz von CBD, wie die Zollbehörden am Freitag mitteilten.