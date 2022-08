«Küssen obligatorisch» : In Italien fordern offizielle Schilder zum Knutschen auf

Vieles dreht sich in Italien um «amore» – auch im Tourismus. An mehreren Orten sind neue Straßenschilder zu finden, die darauf hinweisen, dass Küssen hier obligatorisch ist.

In Italien sind an mehreren Orten, wie in Sperlonga, Straßenschilder aufgestellt, die zum Küssen animieren sollen.

In der italienischen Gemeinde Anacapri in Neapel ist Küssen nicht nur erwünscht, sondern obligatorisch. Verdeutlicht wird dies mit einem aufgestellten Schild mit dem Schriftzug «Zona Romantica – Obligatorio Baciarsi». Was auf Deutsch so viel heißt wie: «Romantische Zone – Küssen erforderlich».