Nationalpark-Abo : In Kanada gibt es jetzt Natur auf Rezept

Frische Luft hat eine positive Wirkung auf unser Wohlbefinden. Ab sofort verschreiben kanadische Ärztinnen und Ärzte deshalb Besuche im Nationalpark.

In Kanada können Ärztinnen und Ärzte in vier Provinzen ab sofort Menschen Zeit in Nationalparks verschreiben.

Vogelgezwitscher, Wasserrauschen an einem Bach und Sonnenstrahlen, die durch die Bäume dringen: Bist du auch gleich entspannt, wenn du dir das vorstellst? Die Natur ist mächtig – als offizielles Medikament wurde sie aber bis anhin nicht angesehen. In Kanada ändert sich das nun: In vier kanadischen Provinzen können Ärztinnen und Ärzte jetzt Zeit in der Natur verschreiben.