LIH-Studie : In Kinderhaaren stecken bis zu 88 Schadstoffe

LUXEMBURG – Das Luxembourg Institute of Health hat über Haarproben untersucht, wie sehr Kinder in Luxemburg Schadstoffen ausgesetzt sind.

Nur 17 geprüfte Schadstoffe konnte gar nicht nachgewiesen werden. (Symbolbild)

Ob Bisphenol oder Pestizide: Die Schadstoffe, die man in den Haaren in Luxemburg lebender Kinder findet, sind zahlreich. Laut einer Studie, geleitet von Professor Brice Appenzeller vom Luxembourg Institute of Health (LIH) und am Dienstag veröffentlicht, enthalten sie zwischen 29 und 88 verschiedenen Schadstoffen. Haarproben von 256 Einwohnern unter 13 Jahren waren auf 153 solche Stoffe getestet worden.

«Die Ergebnisse zeigten, dass jedes Kind im Schnitt 61 Verbindungen in seinen Haaren hatte […] Die höchste Konzentration wies Bisphenol A (BPA) auf, das häufig bei der Herstellung von Kunststoffen verwendet wird», so das LIH. Obwohl organische Schadstoffe in Europa seit über 20 Jahren verboten sind, wurden sie in mehr als der Hälfte der Proben gefunden. Auch Pestizide wurden laut Studie häufig in den Proben nachgewiesen. «Die starke industrielle Vergangenheit des Landes in Kombination mit der langen Abbauzeit dieser Chemikalien könnte die Ursache für eine kontinuierliche Belastung bei Kindern sein», so das LIH.

Unterschiede nach Alter, Geschlecht, Ernährung und Umwelt

Das Institut stellte fest, dass Jungen wohl mehr Schadstoffen ausgesetzt sind. Jungen sind auch nicht-langlebigen Pestiziden stärker ausgesetzt als Mädchen. Kinder mit überwiegend biologischer Ernährung hatten im Schnitt 17 Arten von Schadstoffen in ihren Haaren. Ob sie in der Stadt oder auf dem Land leben, hat ebenfalls einen Einfluss – aber eher jedoch auf die Art der Schadstoffe als auf die Menge, denen die Kinder ausgesetzt sind. Gibt es Haustiere im Haushalt, sind Kinder häufiger den Chemikalien aussetzt, die in Schädlingsbekämpfungsmitteln enthalten sind, die den Tiere aufgetragen werden. Von den 153 getesteten Schadstoffen wurden nur 17 in keiner einzigen Probe gefunden.

Diese Studie war laut LIH die erste ihrer Art, die die Summe der Stoffe, denen Kinder im Laufe der Zeit ausgesetzt sind, und die Expositionsfaktoren durch Haaranalysen untersuchte. Haare sind in der Lage, Substanzen länger zu speichern als Urin und Blut. Die Exposition gegenüber chemischen Schadstoffen bei Kindern wurde mit neurologischen Erkrankungen, Entwicklungsproblemen, hormonellen Störungen, Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Störungen, Krebs und Fettleibigkeit in Verbindung gebracht.