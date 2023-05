Modellprojekt: In Lultzhausen soll nachhaltiger Tourismus entstehen

Im Naturpark Obersauer soll ein neues Tourismusprojekt umgesetzt werden. Die entsprechende Machbarkeitsstudie hat am Mittwoch die Generaldirektion für Tourismus vorgestellt. «Die Ergebnisse zeigen, dass ein nachhaltiges Beherbergungsprojekt in Lultzhausen großes Potenzial birgt», gibt die Generaldirektion in ihrer anschließenden Pressemitteilung an.