Para Sport: In Luxemburg finden wieder die Paralympic Days statt

Am 29. Und 30. Oktober finden im Rehazenter auf dem Kirchberg die Paralympic Days statt. Hier kann jeder – egal ob jung oder alt, sportlich oder unsportlich, mit oder ohne Behinderung – vorbeikommen, um an einer Sportentdeckungstour teilzunehmen und sich von Sportfachexperten, LPC-Athleten sowie ausländischen Stargästen die paralympischen Sportarten erklären zu lassen. Organisiert wird das Ganze vom Luxembourg Paralympic Committee (LPC).

Die Besonderheit in diesem Jahr ist, dass die Besucher die Para Sportler der verschiedensten Disziplinen kennenlernen und sie in Aktion sehen können. Einer davon Niklas Kimmlingen. Der 26-jährige Deutsche leidet seit seiner Geburt an einer Wirbelsäulenfehlbildung und spielt seit sechs Jahren für die Lux Rollers, den luxemburgischen Verein für Rollstuhlbasketball. «Meine Eltern haben mich schon mit zum Training genommen, als ich noch ganz klein war. Damals wusste ich auch nicht, ob es noch andere Sportarten gab, die ich ausprobieren könnte.»