Internationaler Haftbefehl : In Luxemburg gefasster Mörder wird ausgeliefert

LUXEMBURG - Er soll zwei Briten getötet und sich dann ins Großherzogtum abgesetzt haben. Nun wird der Kosovare Ali Q. ausgeliefert.

Der mutmaßliche Doppelmörder Ali Q. wird nach Großbritannien ausgeliefert. So hat die Ratskammer des Bezirksgerichtes Luxemburg am Montag entschieden, wie das Tageblatt schreibt. Der Kosovare kann nun noch drei Tage Einspruch einlegen, bevor er auf die Insel überführt wird.

Q. wird vorgeworfen, dass Ehepaar Sylvia (69) und Peter Stuart (75) am 1. Juni in Weybread im englischen Suffolk erstochen zu haben. Die Leiche des Mannes wurde drei Tage nach der Tat entdeckt, von der Frau fehlt noch jede Spur. Q. wurde als Hauptverdächtiger mit internationalem Haftbefehl gesucht. Der 42-Jährige soll sich nach dem Verbrechen über Frankreich nach Luxemburg abgesetzt haben.

Am 16. Juni wurde er in einem Hostel in der Hauptstadt von Mitarbeitern erkannt und anschließend von der Polizei verhaftet. Nun muss er sich in Großbritannien vor Gericht verantworten.