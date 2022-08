«3800 Euro pro Paar»: In Luxemburg gibt es exklusive Sneaker zu ergattern

Am 31. Juli dieses Jahres feierte «The Source» seinen ersten Geburtstag. Der von drei sneakerbegeisterten Luxemburgern im Herzen der Hauptstadt eröffnete Shop etabliert sich nach und nach als lokale Anlaufstelle für Sneakerheads, die auf der Suche nach einem exklusiven Paar Schuhe sind. Daniel und seine beiden Kollegen, welche beide Paul heißen, bieten die neuesten Trends im Handel an. Sie haben die Bedeutung seltener Modelle erkannt, die auf dem Einzelhandelsmarkt unerreichbar sind und im Internet, sowie auf Messen wie der Sneakermess, zu Höchstpreisen verkauft werden.

Kontakte zu den richtigen Leuten

«Wir haben fünf Jahre damit verbracht, Kontakte zu den richtigen Leuten zu knüpfen, sowohl zu großen Händlern als auch zu Privatleuten. Der Vorteil eines physischen Geschäfts ist, dass man die Sneaker anprobieren, zurückgeben und vor allem die Paare in echt sehen kann», erklärt Daniel. Dazu kommt der unverzichtbare «legit check», um zu überprüfen, dass es sich nicht um Fälschungen handelt.

«The Source» ist voll von neuen Sneakerschätzen, auch wenn je nach Modell nicht alle Größen verfügbar sind. Es ist in der Tat schwierig, die begehrtesten Turnschuhe überall auf der Welt aufzuspüren. Aber wer es sich leisten kann, hat die Gelegenheit, einen Jordan 1 Retro High Trophy Room Chicago für 3800 Euro oder einen Jordan 1 Travis Scott für 2200 Euro zu erwerben.

Preise, die exorbitant erscheinen mögen, basieren auf Angebot und Nachfrage. Die drei jungen Geschäftspartner geben an, «mit die besten Preise auf dem Markt» anzubieten. Nike Dunk Low, New Balance 550, Yeezys, Jordan 1 – kein Paar wird unter 180 Euro verkauft. Grund dafür ist die Seltenheit.

Seit die «Drop Culture» in der Modebranche aufgekommen ist, will jeder exklusive Sneaker haben. Die absichtlich begrenzte Produktion der Sneaker treibt dabei die Preise in die Höhe.