«Nach der Trennung von meinem Ex wollte ich wieder nach Luxemburg ziehen» Sandy Flesch kommt ursprünglich aus Sandweiler, doch nun wohnt sie im französischen Waldwiese in einem 180 Quadratmeter großen Haus im Département Moselle. Ihr neues Zuhause hat sie 420.000 Euro gekostet – inklusive Swimmingpool und einem 700 Quadratmeter großen Grundstück. «Bei der Bank erklärte man mir, dass ich einen Kredit aufnehmen könne, um eine Wohnung im Wert von 800.000 Euro zu kaufen», erklärt die ehemalige Staatsbeamtin, die inzwischen erwerbsunfähig ist. Allerdings hätte der Kredit 2500 bis 3000 Euro pro Monat kosten sollen. Da die Lebenshaltungskosten im Großherzogtum recht hoch sind, habe sie sich jedoch nicht übermäßig verschulden wollen. Zudem könne sie sich nicht vorstellen, mit ihren beiden Kindern und zwei Hunden in einer Wohnung zu leben.

Sandys ist kein Einzelfall. Marine arbeitet in Luxemburg und hat dort 20 Jahre lang zur Miete gewohnt. Mit zwei Kindern und unter anderem zwei Autos konnten ihr Mann und sie nicht weiterhin monatlich 2000 Euro Miete zahlen und entschieden, in Sierck-les-Bains zu baue: «Die Immobilienpreise gingen schon durch die Decke, und trotz zweier Gehälter wäre es uns unmöglich gewesen, in Luxemburg eine Wohnung zu kaufen, geschweige denn zu bauen.» Stattdessen zahlt das Paar nun einen monatlichen Kredit von 1000 Euro plus 200 Euro Nebenkosten; für ein 500 Quadratmeter großes Grundstück mit Haus mit vier Schlafzimmern.