LNS-Studie : In Luxemburg ist illegales Cannabis oft verunreinigt

LUXEMBURG – Ein Drittel des illegalen Cannabis in Luxemburg ist mit Mykotoxinen verunreinigt. Bei den meisten Proben lag die Konzentration aber unterhalb der EU-Grenzwerte.

Bei den Proben handelte es sich um illegale Cannabisprodukte, die in den vergangenen Jahren von der großherzoglichen Polizei beschlagnahmt wurden. «Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein hoher Anteil des illegalen Cannabis mit Mykotoxinen verunreinigt ist», werden Dr. Claude Schummer (Lebensmittelüberwachung) und Dr. Serge Schneider (Analytische Toxikologie) in der Mitteilung des LNS zitiert. Die Mehrheit der Kontaminationen liege dabei jedoch in Konzentrationen unterhalb der in Europa tolerierten Grenzwerte.