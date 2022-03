Petrusstal : In Luxemburg kann man jetzt sogar Snowboarden

LUXEMBURG - Wer Bock auf Wintersport hat, muss nicht unbedingt in die Berge fahren. Auch in der Hauptstadt kann man sich mit dem Board austoben, wie dieses Video zeigt.

Das Petrusstal in Luxemburg trennt, wie natürlich bekannt, die Oberstadt vom Bahnhofsviertel. Was das Tal aber außerdem zu bieten hat, wird dieser Tage offenkundig. Die steile mit Wiese bewachsenen Hänge eignen sich grandios für Winterspaß.

Dabei sind nach dem Schneegestöber im Großherzogtum nicht nur Schlittenfahrer auf der innerstädtischen Piste zu sehen. Am Sonntagmittag hatte sogar ein Snowboarder bei der Talabfahrt seinen Spaß. Das Video dazu lieferte uns ein Leserreporter. Es ist der Beweis, dass die Menschen in Luxemburg für ihren Schneesport gar nicht unbedingt in die Berge müssen.