«Glamping»: In Luxemburg kann man schon bald extravagant campen

Gewinnerprojekt «Tiermchen» konnte sich gegen 26 andere Bewerber beweisen. L'essentiel

Übernachten in der freien Natur und trotzdem nicht auf Luxus verzichten müssen, geht das? Ja, und möglich macht es das «Glamping»-Konzept, das – wie der Name erahnen lässt – glamouröses Outdoor-nächtigen im Hotelzimmer-Flair erlaubt. Das soll auch bald Camping-Liebhabern in Luxemburg ermöglicht werden, wie das Ministerium für Tourismus am gestrigen Dienstag bekannt gegeben hat.

Für diese Zwecke hat die Behörde in Zusammenarbeit mit OAI (Ordre des architectes et ingénieurs-conseils) den Wettbewerb «Glamping Cabin» gestartet, welchen das Projekt «Tiermchen» des Architektenbüros Saharchitects für sich einheimsen konnte. Als Inspiration für die mondänen Unterkünfte dienten jene Schlösser, die mit «einem freien Blick auf die wunderschönen Landschaften des Großherzogtums» auftrumpfen, wie Architektin Sahar Azari erklärt.

Touristische Übernachtungsmöglichkeit auch in ländlichen Gebieten

Damit schließt sich das Land einem weltweit boomend Trend an, der Camper rund um den Globus seit fast zwei Jahrzehnten begeistert – so auch bald in Luxemburg. «Die Idee war, eine Hütte zu entwerfen, die im ganzen Land aufgestellt werden kann, um bisher mangelnde touristische Unterkünfte auch in ländlichen Gebieten anbieten zu können», erläutert der Minister für Tourismus, Lex Delles (DP). Die Behörde hält nun die Urheberrechte an den Plänen für die neuartigen Campinghütte und macht damit den Weg für Interessenten frei, die eine solche auch bei sich anbieten möchten.

Das «Tiermchen» besteht aus «Holz, um an die Éislek zu erinnern, und aus Stahl, als Hommage an die Minett. Es ist aus verschiedenen Bauteilen zusammengesetzt, damit man die Größe verändern kann», so Sahar Azari, die gleichzeitig darauf verweist, dass auch Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle bei dem Glamping-Projekt gespielt habe. So ist die Hütte mit Photovoltaikanlagen ausgestattet und ist auf die Regenwassernutzung ausgelegt, um «Auswirkungen auf die Umwelt» möglichst gering zuhalten.

Die Baukosten für das «Tiermchen» für zwei Personen belaufen sich auf rund 87.000 Euro und für vier Personen auf 132.000 Euro, die teilweise bezuschusst werden können.